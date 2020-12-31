Стокгольм, , 10:07 — REGNUM 19 декабря генеральный директор Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дан Элиассон был замечен среди пассажиров, отправлявшихся в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. В свою очередь ведущий политический обозреватель SVT Матс Кнутсон считает, что поведение чиновника вызовет не только вопросы, но и критику.

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Напомним, что имя генерального директора Элиассона лишь пополнило ряд высокопоставленных чиновников, не соблюдавших рекомендаций Агентства общественного здравоохранения Швеции в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Так, на этой неделе выяснилось, что 26 декабря министр юстиции Морган Йоханссон отправился в торговый центр за рождественских подарком для своих родителей, а премьер-министр Стефан Лёвен неоднократно посещал один из крупнейших торговых центров Стокгольма.

По словам Матса Кнутссона, информация о том, что Элиассон отправился в отпуск на Канарские острова за пять дней до Рождества, примечательна не в последнюю очередь потому, что Швеция находится в критическом положении из-за пандемии коронавирусной инфекции — в стране наблюдается высокий уровень распространения вируса, а система здравоохранения работает на пределе.

«И в этой ситуации человек возглавляющий важнейшее антикризисное ведомство страны решает отдохнуть. Действия Дана Элиассона вызывают вопросы и, по всей вероятности, вызовут критику», — заявил Кнутсон.

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