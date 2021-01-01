Барнаул, , 04:08 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Александр Молотов полагает, что 2021 г. будет интересным в плане политических событий — нас ждут выборы. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM об ожиданиях от наступившего года, он также отметил:

Следите за развитием событий в трансляции: «Новогодний марафон-2020: в ожидании праздника»

«От нового года традиционно жду, что он будет лучше, чем предыдущий ‑ и мне почему то кажется, что на этот раз мое желание сбудется. А если серьёзно, то чем взрослее становишься, тем более житейские ожидания от наступающего года — главное, чтобы родные и близкие не болели и сын радовал.

Ещё жду, что следующий год будет интересным в плане политических событий — нас ждут выборы Госдумы и АКЗС и мне почему то кажется, что их результаты для многих окажутся сюрпризом (для кого-то приятным, а для кого-то и не очень».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Молотов раскритиковал принятый Госдумой законопроект о комплексной реновации в регионах России. По его словам, «всероссийская реновация» легализует принудительное репрессивное изъятие жилья у людей.

Читайте также: Алтайский депутат назвал «главных пострадавших» от реновации домов в РФ