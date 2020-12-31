Хельсинки, , 09:47 — REGNUM Компьютерные системы парламента Финляндии подверглись кибератаке со стороны группы неизвестных хакеров. Об этом сообщает пресс-служба парламента Финляндии.

Спикер парламента Финляндии Ану Вехвиляйнен заявила, что кибератака была проведена осенью 2020 года. Последствия действий хакеров были обнаружены в декабре в ходе внутреннего технического контроля.

Отмечается, что злоумышленникам удалось получить доступ к электронной почте некоторых депутатов. Расследованием инцидента занялась полиция Финляндии.

«Кибератака на парламент — серьёзная угроза нашей демократии и финскому обществу. Мы не должны мириться с враждебной киберактивностью со стороны правительственных или негосударственных организаций», — прокомментировала Вехвиляйнен.

Спикер добавила, что подробная информация об этом инциденте не будет разглашаться до окончания расследования.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в декабре в Полицейской службе безопасности Норвегии заявили, что к кибератакам на парламент Норвегии в 2019 году могли быть причастны российские хакеры.