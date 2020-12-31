Киев, , 08:54 — REGNUM Украинским военным было бы проще, если бы украинское руководство дало команду «вперед», заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, комментируя сегодняшнюю ситуацию с гражданской войной в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью изданию «Обозреватель», опубликованном 30 декабря.

По словам Хомчака за шесть с половиной лет гражданской воны в Донбассе, только полтора года она была «в активной фазе». По его мнению, армия «должна двигаться», «иметь цель» и «добиваться ее», в связи с чем офицер украинской армии задался вопросом о цели ВСУ «сидеть в окопах», а также — сколько лет это будет длится.

«Руководство нашего государства имеет одну цель: вернуть Донбасс в Украину, а это задача не из легких. Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду «вперед» и мы пошли, но для этого должно быть много факторов. Мы должны быть готовы идти вперед и добиться победы. Понимаете? Не только хотеть, а быть готовыми. Должны обучаться, иметь современное вооружение, должны понимать, что будут жертвы и в первую очередь — гражданского населения. А так как мы знаем, какая это местность, то понимаем, что будет», — отметил генерал ВСУ.

Хомчак обратил внимание на то, что как только гибнут люди, все требуют «головы» виновных. В связи с чем главнокомандующий вооруженных сил Украины спросил, «готовы» ли на Украине к войне морально, в частности, готов ли к ней народ.

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Как сообщало ИА REGNUM, главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак пояснил, что в Донбассе идет так называемая гибридная война России и Украины, которая, по его словам, ведется не по правилам.