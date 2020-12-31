Бейрут, , 08:35 — REGNUM В Ливане сотрудники спецслужбы 30 декабря задержали 20-летнего сирийца, который подозревается в подготовке нападения на кафе и ночные бары в Бейруте. Об этом говорится в заявлении спецслужбы.

По версии ливанских правоохранителей, молодой человек является опасным террористом, связанным с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«На допросе боевик сознался, что получил задание от главарей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии приготовить пояса со взрывчаткой, самодельные бомбы и оружие, которые необходимо было использовать во время терактов», — говорится в распространённом документе.

В числе вероятных целей террористической атаки указывались один из армейских постов в столичном районе Фурн-Шеббак, а также несколько кафе и ночных баров в квартале Бадаро.

Напомним, что в результате армейской операции по уничтожению подпольной террористической сети, проведённой в сентябре на севере Ливана и в долине Бекаа, у боевиков было изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения четверым предполагаемым участникам международной террористической организации, задержанным по подозрению в подготовке теракта.