Ханты-Мансийск, , 08:26 — REGNUM Губернатор Югры назвала уходящий 2020 год испытанием, которое изменило привычный уклад жизни. Об этом глава Ханты-Мансийского автономного округа завила в своём новогоднем обращении к землякам.

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"Нас проверили на прочность, на верность нашим принципам, целям. Неизменной остается наша сплоченность, вера в друзей, родных, близких, стремление добиться результатов», — отметила Наталья Комарова.

Глава Югры поблагодарила медиков, волонтеров, предпринимателей, тех, кто обеспечивает общественный порядок, добывает нефть, газ, строит дороги, жильё, детские сады, школы — всех работающих по принципу: «Югра своих не бросает, стоит за каждого земляка». И наметила мосты в будущее — это генная инженерия, освоение трудноизвлекаемых запасов нефти, создание инфраструктуры для развития российской арктической зоны.

«2021 год — Год знаний в Югре. Интеллект, инновации, стремление к открытиям станут основой нового качества жизни, развития региона. Встречая Новый год, мы всем сердцем хотим, чтобы наши семьи обходили стороной невзгоды и потрясения. Пусть в Новом году в каждой югорской семье все будет хорошо. С Новым годом, Югра!» — напутствовала глава ХМАО.