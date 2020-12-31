Иркутск, , 08:20 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции, отметил, что 2020 г. был сложным, но и предстоящий, 2021 год тоже будет непростым — особенно в части исполнения взятых на себя обязательств. Также он поблагодарил за сотрудничество Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области. По мнению главы региона, которое цитирует пресс-служба областного правительства, совместная работа позволила оперативно решать поставленные задачи.

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В новом году муниципалитетам также необходимо активно включиться в реализацию национальных проектов.

«Это реальная возможность привлечения региональных и федеральных средств. Как вы знаете, мной в течение этого года проведено большое количество встреч на федеральном уровне, достигнуты определенные договоренности, теперь дело за нами.

Нам нужно качественно и своевременно подготовить все необходимые документы, чтобы привлечь максимальное количество средств из федерального бюджета. Здесь мы с вами также должны работать единой командой», — сказал Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2020 г. в Приангарье состоялись муниципальные выборы и внеочередные досрочные выборы губернатора региона. Необходимость в последних возникла после того, как в отставку был отправлен губернатор — коммунист Сергей Левченко.

Позднее президент России Владимир Путин признался, что её причиной стало неисполнение поручений по скорейшему восстановлению инфраструктуры пострадавший во время сильнейшего паводка в 2019 г.

Избирательная кампания проходила при большом количестве фэйков о якобы совершенных предвыборных нарушениях. Но команда Кобзева победила с приличным результатом: при явке в 608 585 избирателей (32,63%) бывший заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев получил 60,79% голосов.

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