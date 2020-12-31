Киев, 31 декабря 2020, 08:31 — REGNUM Бывший президент Украины, ныне депутат Рады и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что еще в конце 2018 года он как верховный главнокомандующий санкционировал проведение спецоперации украинских спецслужб по задержанию «наемников» частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом он написал 30 декабря на своем telegram-канале.
По словам Порошенко, цель спецоперации — задержание и привлечение к ответственности виновных в сбитии самолета, следовавшего рейсом МН-17 (июль 2014 года), а также — в сбитии самолета ИЛ-76 в Луганске, на борту которого находились десантники вооруженных сил Украины (июнь 2014 года). По мнению Порошенко виновными в произошедшем также являются представители высшего руководства России, которые по его мнению должны предстать к ответственности в международных судах.
По словам Порошенко данная операция была сорвана конкретными лицами. В связи с чем политик порекомендовал создать временную следственную комиссию, допросить всех участников процесса и немедленно отстранить всех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое, как убежден Порошенко, точно будет проведено.
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Напомним, ранее соратники Петра Порошенко — бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов, а также бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко обвинили действующую власть Украины в провале спецоперации по задержанию 33-х граждан России, которых назвали членами частной военной компании «Вагнер».