Киев, , 08:31 — REGNUM Бывший президент Украины, ныне депутат Рады и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что еще в конце 2018 года он как верховный главнокомандующий санкционировал проведение спецоперации украинских спецслужб по задержанию «наемников» частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом он написал 30 декабря на своем telegram-канале.

«Еще в конце 2018 я, как Верховный Главнокомандующий ВСУ (вооруженных сил Украины — ИА REGNUM), санкционировал проведение спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК «Вагнер». И я не позволю заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение государственной измены причастных к срыву спецоперации», — написал он.

По словам Порошенко, цель спецоперации — задержание и привлечение к ответственности виновных в сбитии самолета, следовавшего рейсом МН-17 (июль 2014 года), а также — в сбитии самолета ИЛ-76 в Луганске, на борту которого находились десантники вооруженных сил Украины (июнь 2014 года). По мнению Порошенко виновными в произошедшем также являются представители высшего руководства России, которые по его мнению должны предстать к ответственности в международных судах.

«В том числе высшее руководство России для международных судов. Мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто причастен не только к убийствам украинцев непосредственно на поле боя, во время оккупации, но и тех, кто был вовлечен к отданию преступных приказов», — подчеркнул он.

По словам Порошенко данная операция была сорвана конкретными лицами. В связи с чем политик порекомендовал создать временную следственную комиссию, допросить всех участников процесса и немедленно отстранить всех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое, как убежден Порошенко, точно будет проведено.

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Напомним, ранее соратники Петра Порошенко — бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов, а также бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко обвинили действующую власть Украины в провале спецоперации по задержанию 33-х граждан России, которых назвали членами частной военной компании «Вагнер».