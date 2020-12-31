Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 31 декабря вернётся в Вашингтон из своего поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида, где он проводил Рождество. Это следует из президентского графика, распространённого пресс-службой Белого дома.

«Президент и первая леди уедут из Флориды и направятся в Белый дом завтра в 11:00 утра», — отмечается в графике.

Ранее сообщалось о том, что Трамп обязательно будет присутствовать в Вашингтоне 6 января, в день утверждения в Конгрессе США результатов прошедших в ноябре президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Дональд Трамп заявил, что уровень выборов в США не соответствует даже стандартам стран третьего мира.

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