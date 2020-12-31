Киев, , 07:35 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский надругался и обманул всех жителей Украины, пообещав, что они будут жить в новой стране. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Парламентарий также вспомнил фразу главы государства о том, что он «не лох».

«Давайте честно признаемся себе. Владимир Александрович Зеленский сказал, что он не лох, — это абсолютная правда. Лохи мы, вот я лох, который проголосовал во втором туре, лохи все остальные, которые поверили в то, что мы будем жить в новой стране, что новые кадры будут. Проблема в том, что он не просто нас обманул, знаете, я считаю, что еще надругался», — сказал законодатель.

Рабинович отметил, что надежда на обещания президента не оправдалась и поддержка руководства страны среди народа падает. По мнению депутата, у лиц, перешедших «со сцены на политическую сцену», не хватило умения и навыков для того, чтобы управлять Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года, после избрания президентом Владимира Зеленского, Вадим Рабинович заявил, что новый глава государства не сможет ничего сделать для Украины.

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