Кишинёв, , 07:31 — REGNUM Бывшего посла Молдавии в Российской Федерации Андрея Негуцу поместили под арест сроком на 30 суток, сообщили 30 декабря в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдавии.

Обвиняемый не признает своей вины и настаивает на показаниях, которые он дал в качестве подозреваемого.

«Прокуроры ходатайствовали о предварительном аресте на 30 дней. Суд решил — 30 дней домашнего ареста», — цитирует сообщение генеральной прокуратуры республики издание Sputnik.

В генеральной прокуратуре отметили, что за подобное правонарушение грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, 8 декабря стало известно, что сотрудники компетентных органов Молдавии в рамках спецоперации предотвратили на границе Молдавии с Украиной попытку провезти контрабандой партию анаболиков на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации.

9 декабря Молдавия отозвала Андрея Негуцу из Российской Федерации и назначила дипломатическим представителем Молдавии в РФ Владимира Головатюка.

28 декабря бывший дипломатический представитель Молдавии Андрей Негуца был задержан по решению прокуратуры Молдавии сроком на 72 часа. Негуца подозревается по делу о контрабанде анаболиков. Сам дипломат отрицает своею причастности к контрабанде.

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