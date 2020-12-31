Пекин, , 06:24 — REGNUM Два эсминца военно-морского флота (ВМС) США 31 декабря прошли Тайваньским проливом, отделяющим остров от материкового Китая. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВМС США сообщает радиостанция RTHK.

По данным американских военных, в «демонстрации приверженности США свободе и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе» в этот раз участвовали эсминцы USS Curtis Wilbur и USS John S. McCain с управляемым ракетным вооружением на борту. В заявлении подчёркивается, что прохождение американских кораблей через Тайваньский пролив полностью «соответствует международному праву».

Отмечается, что это уже 13-й с начала года и второй в декабре случай появления американских кораблей в проливе.

Как сообщало ИА REGNUM, народно-освободительная армия Китая (НОАК) контролировала прохождение эсминцем ВМС США Barry Тайваньского пролива.

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