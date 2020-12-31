Москва, , 05:39 — REGNUM Российские специалисты построили в Нагорном Карабахе первые модульные городки для миротворцев — по одному в Степанакерте и Гетаване. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Сегодня о заселении более 300 человек в новые модульные городки доложили заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову», — говорится в сообщении.

Отмечается, что третий подобный городок появится в населенном пункте Каракенд в январе 2021 года.

Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе осуществляется по совместному заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России с 10 ноября. Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 46 тыс. беженцев, вернувшихся в Карабах, сделали это при сопровождении российских миротворцев.

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