Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на неопределённый срок продлил действие подписанного в апреле меморандума, обязывающего соответствующие ведомства вводить визовые санкции против стран, которые в условиях пандемии затягивают (или вовсе отказывают) возвращение своих граждан из США. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«Этот меморандум будет продолжать действовать до тех пор, пока президент не прекратит его действие», — говорится в опубликованном документе.

Изначально подписанный 10 апреля меморандум вводился на срок до 31 декабря 2020 года. В соответствии с ним министр внутренней безопасности США должен предоставлять список стран-нарушителей госсекретарю, после чего тот должен не позднее чем в семидневный срок начать исполнение плана по введению санкций. Их действие будет прекращено только после того, как министр внутренней безопасности США уведомит госсекретаря о возобновлении работы по возвращению граждан на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» приём своих граждан во время пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан