Кишинёв, , 05:00 — REGNUM Имя временно исполняющего обязанности премьер-министра Молдавии будет объявлено 1 января 2021 года. Об этом сообщила молдавский президент Майя Санду в эфире телеканала TV8.

По ее словам, это станет возможным после того, как ушедший в отставку глава правительства страны Ион Кику официально оставит свою должность. Санду добавила, что назначит временным премьер-министром одного из членов правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский экс-президент Игорь Додон заявил, что он не исключает возможности стать новым премьер-министром Молдавии после проведения досрочных выборов в парламент страны.

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