Москва, , 04:38 — REGNUM Обещание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сделать вопрос Крыма «адским» для России является заявлением из преисподней, считает официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Мария Захарова «Заявление из преисподней».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть «адской для РФ, а не священной». Он дал обещание, что когда-нибудь в Симферополе будет поднят украинский флаг.

В августе 2018 года бывший украинский президент Петр Порошенко объявил о своем желании увидеть над Ялтой флаг Украины. Еще ранее он обещал поднять этот флаг над всеми городами Донбасса.

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