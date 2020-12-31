Лондон, , 04:21 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о будущих отношениях с Евросоюзом после Brexit. Об этом объявил спикер палаты общин парламента Соединенного Королевства Линдси Хойл.

После одобрения королевы законопроект вступает в законную силу. Таким образом, Великобритания завершила процесс согласования и принятия договора о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сделку по торговым отношениям Великобритании и ЕС одобрила палата лордов британского парламента. За билль проголосовали 466 лордов, против высказался 101.

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