Лондон, 31 декабря 2020, 04:12 — REGNUM Палата лордов парламента Великобритании одобрила соглашение о торговых отношениях с Евросоюзом после выхода страны из ЕС. За законопроект, ранее одобренный нижней палатой, проголосовали 466 лордов, против — 101.
Часть членов палаты участвовали в заседании, прошедшем в чрезвычайном порядке, дистанционно. После одобрения лордами законопроект должен вернуться в палату общин для формального утверждения.
Статус закона рассматриваемый билль обретёт после подписания главой государства, королевой Елизаветой II.
Напомним, 30 декабря лидеры стран Европейского союза подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией после выхода Соединённого Королевства из ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты нижней палаты британского парламента проголосовали за соглашение о торговых отношениях с Евросоюзом после выхода Лондона из организации.
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