Кишинёв, , 03:43 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду готова посетить Россию, если получит от Москвы соответствующее приглашение. Об этом она 30 декабря объявила в эфире телеканала TV8.

Официальный визит, по её словам, позволит обсудить много важных тем, включая приднестровское урегулирование.

«Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке», — сказала Санду.

Она добавила, что в её графике международных встреч уже запланирован визит на Украину и в Брюссель.

Напомним, 24 декабря Майя Санду вступила в должность президента Молдавии. Выборы в республике состоялись 15 ноября 2020 года.

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