Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Советник претендента на пост президента США от Демпартии Джо Байдена Кэтлин Хикс должна стать первым заместителем главы Пентагона. Об этом решении демократа сообщает его пресс-служба.

В заявлении отмечается, что Хикс в настоящий момент также является вице-президентом Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Кроме того, Байден намерен добиваться выдвижения своего экс-советника по вопросам безопасности Колина Кола на пост еще одного заместителя американского министра обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден объявил, что планирует назначить генерала Ллойда Остина на должность главы оборонного ведомства США.

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