Берлин, , 03:18 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель назвала 2020 год самым трудным за все 15 лет, которые она возглавляет немецкое правительство. Об этом она заявила в ходе новогоднего обращения к народу.

По ее словам, пандемия коронавирусной инфекции повлияла на Германию сильней, чем финансовый кризис 2008 года, проблема с мигрантами 2015 года и ситуация с долгами Греции. При этом Меркель осудила протесты против карантинных мер и заявила, что привьется против COVID-19 при появлении вакцины в Германии.

«Я скажу вам кое-что личное в заключение: через девять месяцев в стране пройдут парламентские выборы, и я не буду выдвигать свою кандидатуру», — подчеркнула Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Германии с начала пандемии выявили 1 687 185 зараженных коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в ФРГ стали 32 107 человек.

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