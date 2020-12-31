Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Уровень выборов в США не соответствует даже стандартам стран третьего мира, написал глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Он назвал голосование в стране 3 ноября пародией, поскольку число поступивших голосов значительно превышало количество избирателей.

«В США было больше голосов, чем голосовало людей, причем существенно. Эту пародию нельзя продолжать дальше. Это были сфабрикованные выборы, не подходящие даже странам третьего мира!» — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Дональд Трамп заявил, что прошедшие в США всеобщие выборы продемонстрировали уровень стран третьего мира из-за того, что они были «полностью сфальсифицированы».

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