Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Предложение демократов провести отдельное голосование по увеличению с $600 до $2000 прямых выплат гражданам США в рамках пакета мер по стимулированию экономики в условиях пандемии коронавируса 30 декабря заблокировал в Сенате Конгресса США глава республиканского большинства Митч Макконнелл (от штата Кентукки). Трансляция заседания велась на сайте палаты.

По словам Макконнелла, «Сенат не будет разделять три вопроса», связанные вместе президентом США Дональдом Трампом, «просто потому, что демократы боятся рассматривать два из них». Сенатор имел в виду инициативу по лишению технологических компаний защиты от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента, а также предложение по созданию специальной комиссии для расследования нарушений на прошедших в США президентских выборах.

Напомним, что ранее предложение президента США Дональда Трампа о прямой выплате гражданам $2000 вместо предложенных по программе помощи экономике $600 неожиданно было поддержано демократами. Нижняя палата большинством голосов одобрила законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива, объединяющая увеличение до $2000 прямых выплат гражданам США и отмену действия раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций, была внесена в Сенат Конгресса США лидером республиканского большинства в верхней палате Митчем Макконнеллом.

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