Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп должен уйти в отставку из-за итогов голосования на выборах президента США в регионе. Об этом написал на своей странице в Twitter глава Белого дома Дональд Трамп.

Он назвал Кемпа обструкционистом, не желающим признать победу республиканцев в штате.

«Брайану Кемпу надо уйти в отставку со своей должности. Он обструкционист, отказывающийся признавать, что мы выиграли в Джорджии, как и в других колеблющихся штатах», — отметил Трамп.

Кемп является членом Республиканской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января 2021 года в Джорджии должен состояться второй тур голосования по выборам в Сенат Конгресса США. От их исхода зависит, какая из партий получит большинство мест в этом законодательном органе.

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