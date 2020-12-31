Тегеран, , 16:14 — REGNUM 30 декабря комиссия иранского парламента по внешней политике и национальной безопасности поддержала позицию парламентов Индонезии, Пакистана и Алжира в поддержку палестинского народа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Заявив, что позиция трех мусульманских стран является реальным символом сопротивления и противостояния «различным заговорам израильского режима», иранские законодатели в своем послании отметили годовщину 22-дневной войны сектора Газа, в ходе которой 1500 ни в чем не повинных палестинцев погибли и еще сотни получили увечья от использованного Израилем оружия.

Иранский парламент поддержал криминализацию алжирским парламентом любого вида нормализации отношений с израильским режимом и высоко оценил позицию парламентов Пакистана и Индонезии против любого рода давления, направленного на нормализацию отношений с израильскими властями.

В заявлении также выражалась надежда на то, что другие мусульманские страны последуют примеру этих стран и поддержат угнетенный народ Палестины. Комиссия по внешней политике и национальной безопасности иранского парламента напомнила, что компромисс с израильским режимом не будет иметь никакого эффекта, кроме дурной славы и презрения к тем, кто идет на какие-либо уступки.