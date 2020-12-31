Тегеран, , 11:09 — REGNUM 30 декабря члены кабинета министров Ирана договорились на заседании выделить 150 000 долларов или евро на каждую семью жертв крушения украинского самолета в январе 2020 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По словам вице-президента Ирана по правовым вопросам, правительство выплатит выделенные деньги семьям погибших, как только они будут предоставлены на основании отчетов и документов. Министерству дорог и городского развития поручено выплачивать компенсационные деньги в сотрудничестве с другими национальными органами.

«Иранское правительство выплатит эти деньги семьям жертв авиакатастрофы без учета их расы и национальности в соответствии с международными нормами», — отметил иранский чиновник. Он также подчеркнул: «Хотя деньги не могут облегчить боль от произошедшего инцидента, мы выполним свои обязательства, так как уважаем права человека».

Напомним, что 8 января 2020 года Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение в Тегеране вскоре после взлета из иранского международного аэропорта Имама Хомейни (IKIA). На борту самолета находилось по меньшей мере 170 пассажиров и членов экипажа.