Тегеран, , 10:06 — REGNUM 30 декабря организация гражданской авиации Ирана объявила о подготовке итогового отчета по крушению украинского самолета для тех стран, которые участвуют в расследовании. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

У тех, кто получит отчет, будет два месяца, чтобы представить свое мнение организации гражданской авиации, а затем отчёт будет публично опубликован. Сообщается, что отчет направлен на предотвращение подобных аварий и повышение уровня безопасности.

21 декабря в режиме видеоконференции состоялась встреча по вопросу крушения украинского самолета. Представители США как производителя самолета, Украины в качестве владельца самолета и Франции, оказавшей техническую поддержку, а также эксперты из Канады, Швеции, Великобритании и Германии приняли участие в мероприятии.

Напомним, что 8 января 2020 года Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение в Тегеране вскоре после взлета из иранского международного аэропорта Имама Хомейни (IKIA). На борту самолета находилось по меньшей мере 170 пассажиров и членов экипажа.