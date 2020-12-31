Ереван, , 01:09 — REGNUM В Армении 31 декабря вступил в силу временный запрет на ввоз турецких товаров, введённый правительством в октябре в связи с участием Турции на стороне Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

В сообщении пресс-службы правительства Армении отмечалось, что решение от 20 октября было принято «учитывая многочисленные подтверждённые факты пособничества и открытой поддержки Турцией военных и террористических действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах».

Предполагается, что запрет на турецкие товары будет способствовать прекращению финансирования Турции из армянских источников и предотвращению «проникновения возможных опасностей в Армению через импорт товаров из враждебной страны».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Армении объявило о намерении временно запретить ввоз в страну турецких товаров.

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