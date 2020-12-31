Тегеран, , 12:02 — REGNUM 30 декабря министр торговли и промышленности Афганистана, назвав проект железной дороги Хаф-Герат большим достижением для афганского народа, заявил, что соединение железнодорожной ветки с иранским портом Чабахар «прорубит окно для развития совместной торговли с Ираном». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Нисар Ахмад Файзи Горьянив эксклюзивном интервью IRNA в кулуарах 8-го заседания по афгано-пакистанскому соглашению о транзитной торговле (APTTA) в Исламабаде заявил, что банковские проблемы Афганистана, связанные с транзитной торговлей через иранский порт Чабахар, решены.

Он отметил, что трудности с получением средств от экспорта Афганистана в Китай и Индию через порт Чабахар вызвали замедление темпов транзитной деятельности.

Горьяни, получивший вотум доверия от афганского парламента в качестве министра промышленности и торговли в ноябре 2019 года, сообщил:

«Афганистан поднял банковский вопрос в порту Чабахар. Иранский порт исключен из санкционного списка Вашингтона, поэтому банковский вопрос несколько раз поднимался с Соединенными Штатами, и нам удалось получить 100-процентное обещание устранить данную проблему».

Он также отметил: «Банковская проблема в Чабахаре будет решена в ближайшие дни, и больше не будет никаких препятствий или причин для саботажа транзитной торговли Афганистана через этот важный иранский порт».