Эль-Кувейт, , 00:46 — REGNUM Кувейт решительно осуждает атаку хуситов в аэропорту йеменского Адена, сообщает пресс-служба кувейсткого МИД.

Дипломаты назвали произошедшее «трусливым террористическим актом», направленным на подрыв Эр-Риядского соглашения по формированию нового правительства Йемена. При этом МИД Кувейта выразил надежду, что произошедшее не помешает новым йеменским властям приступить к выполнению своих обязанностей.

Кроме того, Кувейт выражает соболезнования всем родственникам погибших в результате атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря международный аэропорт Адена в Йемене подвергся минометному обстрелу. В результате атаки погибли 27 человек, еще десятки получили ранения. Отмечалось, что обстрел начался в момент прибытия нового правительства Йемена в аэропорт.

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