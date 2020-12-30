Москва, , 23:57 — REGNUM Заместителем главы Минцифры РФ назначен Владимир Белановский, сообщается в распоряжении правительства России, опубликованном 30 декабря.

«Назначить Белановского Владимира Валерьевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — указано в тексте распоряжения.

Ранее Владимир Белановский руководил службой специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

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