Москва, 30 декабря 2020, 23:57 — REGNUM Заместителем главы Минцифры РФ назначен Владимир Белановский, сообщается в распоряжении правительства России, опубликованном 30 декабря.
«Назначить Белановского Владимира Валерьевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — указано в тексте распоряжения.
Ранее Владимир Белановский руководил службой специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.
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