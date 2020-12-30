Гавана, , 23:43 — REGNUM Манипуляции американского Госдепа, пригрозившего объявить Кубу страной — спонсором терроризма, делаются в угоду антикубинскому меньшинству штата Флорида, написал министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья 30 декабря в Twitter.

Комментируя заявление американского госсекретаря Майка Помпео, Паррилья написал:

«Осуждаем манёвры госсекретаря Помпео по включению Кубы в список государств — спонсоров терроризма в угоду антикубинскому меньшинству во Флориде».

Кубинский дипломат добавил, что Вашингтон, обвиняя других, сам потворствует террористическим группировкам, которые остаются безнаказанными из-за покровительства Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Помпео ранее заявил, что рассматривает предложение своих подчинённых о включении Кубы в чёрный список по терроризму.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео может включить Кубу в перечень стран спонсоров терроризма – NYT