Гавана, 30 декабря 2020, 23:43 — REGNUM Манипуляции американского Госдепа, пригрозившего объявить Кубу страной — спонсором терроризма, делаются в угоду антикубинскому меньшинству штата Флорида, написал министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья 30 декабря в Twitter.
Комментируя заявление американского госсекретаря Майка Помпео, Паррилья написал:
Кубинский дипломат добавил, что Вашингтон, обвиняя других, сам потворствует террористическим группировкам, которые остаются безнаказанными из-за покровительства Штатов.
Как сообщало ИА REGNUM, Помпео ранее заявил, что рассматривает предложение своих подчинённых о включении Кубы в чёрный список по терроризму.
Читайте ранее в этом сюжете: Помпео может включить Кубу в перечень стран спонсоров терроризма – NYT