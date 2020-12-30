Москва, , 23:43 — REGNUM Новый фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел с рейда Североморска и отправился в свой первый дальний поход, сообщает 30 декабря пресс-служба Северного флота.

В Баренцевом море будет сформирован отряд кораблей, в состав которого будет включен океанский спасательный буксир «Николай Чикер».

Начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин подчеркнул, «выход новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» и спасательного буксира «Николай Чикер» на выполнение поставленных задач открывает в новом учебном году целую серию дальних походов, предусмотренных планом деятельности Северного флота».

Экипажам фрегата «Адмирал флота Касатонов» и спасательного буксира «Николай Чикер» предстоит выйти через Баренцево море в Атлантический океан. На маршруте экипажи будут повышать морскую выучку, а также проведут ряд тренировок и корабельных учений.

С учетом сложной эпидемиологической обстановки, экипажи фрегата «Адмирал флота Касатонов» и спасательного буксира «Николай Чикер» привиты вакциной «Спутник-V» от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Андреевский флаг был поднят на фрегате проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» 21 июля 2020 года. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота — самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России.

Фрегаты проекта 22 350 вооружены универсальными пусковыми установками для противокорабельных ракет «Оникс», «Калибр», а в перспективе и гиперзвуковых ракет «Циркон», 130-мм артустановкой А-192, бортовыми комплексами ПВО и противолодочного вооружения, а также несут палубный противолодочный вертолёт Ка-27.

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