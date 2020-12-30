Париж, , 23:28 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 64 381 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 304 пациента. Об этом в среду, 30 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 25 457 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,590 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный французской социологической компанией Ipsos совместно со Всемирным экономическим форумом и опубликованный во вторник, 29 декабря, выявил, что лишь четыре жителя Франции из десяти готовы пройти вакцинацию от вируса SARS-CoV-2.