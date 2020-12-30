Москва, , 23:15 — REGNUM Своими историями того, как протекает состояние здоровья, поделились люди, которые привились российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Граждане оставили комментарии 30 декабря в социальной сети Facebook.

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"Пока мы тут сидим и думаем вакцинироваться или нет, уже половина Южной Америки закупила нашу вакцину», — написал Эдуард Б.

Многие комментаторы отметили, что вообще не столкнулись с какими-либо побочными эффектами от российской вакцины.

«Можно я свои пять копеек добавлю про ощущения? Ощущений никаких вообще. Я очень внимательно к себе прислушивался оба раза. Ничего. Жду января — посмотреть титр антител», — написал Kadakin S.

Некоторые отметили, что прививка сказалась на повышении температуры. Граждане отметили, что, несмотря на то, что всё обошлось, некоторым из них пришлось поволноваться.

«У моего сына примерно через час начался озноб, а в 2 часа ночи температура выше 39 и так почти сутки, на голову мокрое холодное полотенце, аспирин, Андипал. Вдруг все прошло. Это было неделю назад. Но все кругом болеют. Сам принял решение привиться», — пишет Валентина М.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что стоит пережать какое-то время, чтобы получить более объективную статистику по привившимся отечественной вакциной.

«Прививаться не буду, пока не наберётся больше исследовательских данных о том, что у добровольцев из этой группы с различными сопутствующими заболеваниями всё прошло нормально», — поделился Анатолий С.

Напомним, 30 декабря пользователи социальной сети Facebook поделились своими историями того, как перенесли прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».