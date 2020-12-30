Москва, , 23:09 — REGNUM Какую политику будет вести команда избранного президента США Джо Байдена, толком не знает ни общество страны, ни политическая элита. Об этом 30 декабря рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на канале RTVI.

Захарова «Пока даже у американского не то что общества, а политического истеблишмента нет чёткого понимания не только политики на международной арене этой администрации, а того, кто будет за каждое из этих направлений отвечать».

Что касается прогнозов относительно взаимоотношений с Россией, не следует рассчитывать на заметное улучшение, отметила российский дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инаугурация Байдена, выигравшего президентские выборы в ноябре 2020 г. у республиканца Дональда Трампа, состоится 20 декабря. Эксперты не раз указывали на перспективу ухудшения отношений США с Россией с приходом демократов — Байдена и тех, кто за ним стоит.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден: США придётся возвращать доверие мирового сообщества