Париж, , 23:10 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что власти страны «пока не собираются» вводить новый карантин для борьбы с распространением коронавируса.

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В своем интервью на телеканале BFM TV в среду, 30 декабря, Атталь заявил, что, «в принципе, никогда ничего не отрицает», но добавил, что «на данном этапе очень маловероятно», что правительство Франции будет вводить такие меры, как карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря специалист по иммунологии Ален Фише, осуществляющий руководство кампанией по вакцинации населения Франции от вируса SARS-CoV-2, объяснил, почему она продвигается, по мнению некоторых экспертов, недостаточно оперативно.

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