Москва, , 00:20 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского подписать закон «О внутреннем водном транспорте», который запрещает ходить по рекам внутри страны судам под российским флагом, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение 30 декабря в социальной сети Facebook.

«Полное разочарование в Зеленском. На что-то надеялись, и облом», — написала Надежда Х.

Многим пользователям данное решение Зеленского показалось абсурдным. Люди не понимают, флаг какой страны должен развиваться над бортом корабля, который ходит по украинским рекам, если он, на самом деле, принадлежит Российской Федерации.

«Дурдом на выгуле, а под каким флагом должны ходить Российские суда?», — задаётся вопросом Олег Б.

Некоторые комментаторы предположили, что в ответ на такое решение руководство России может ввести ответные меры и многие украинские производства, связанные с судоходством могут оказаться на грани закрытия.

«А по Дунаю? Коль запретите, то без денег за ремонт судов на Измаильском судоремонтном заводе останетесь. Сами пилите сук, на котором сидите», — считает Nataliya G.

Нашлись и те, кто призвал Зеленского отказаться от таких странных решений и уже напрямую объявить России войну. Двусмысленность действий руководства Украины уже попросту утомили граждан.

«Объявил бы уже сразу войну. Грозный такой. Непреклонный. Оторопь берет от этой публики», — пишет пользователь под псевдонимом «Дом советов».

Напомним, 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внутреннем водном транспорте», который запрещает ходить по рекам внутри страны судам под российским флагом.