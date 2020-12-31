Москва, , 00:18 — REGNUM Случай со смертью пациента дома престарелых в Швейцарии, который умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech от коронавируса, вызвал бурную реакцию в социальной сети Facebook.

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«Гуманные, цивилизованные швейцарцы и израильтяне вначале испытывают вакцину на престарелых», — пишет Борис А.

Многие пользователи пришли к выводу, что ставить вакцину от коронавируса пожилым людям крайне опасно. По их мнению, прошло слишком мало времени для испытания побочных эффектов.

«Господи, я котёнку не пойду прививку делать, если он не здоров, а тут пожилые люди с букетом хронических заболеваний идут себя добивать», — поделилась мнение Maria R.

Граждане призвали людей, которые намереваются поставить себе прививку от COVID-19 сильно задумать и подождать. Люди уверены, что если человек сначала укрепит свой иммунитет и только затем вакцинируется, то шансов получить осложнения будет меньше.

«Ну, вот и ответ на вашу предыдущую статью о том, как вменяемые люди должны относиться к вакцинированию. В лучшем случае очень сильно подождать, а вообще-то заняться укреплением своего иммунитета и обойтись без неё — вот как», — считает Юлия К.

Отдельные граждане пришли к выводу, что российская вакцина намного безопаснее иностранных аналогов.

«Только «Спутник V», остальное туфта. Никто нас не понимает, все против российской власти», — пишет Александр А.

Напомним, 30 декабря пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса.