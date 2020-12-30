Майами, США, 30 декабря 2020, 22:27 — REGNUM Клуб президента США Дональда Трампа во Флориде намерен с размахом отпраздновать Новый год, 30 декабря передает CNN.
Журналистам неизвестно, будет ли сам президент Трамп участвовать в вечеринке. Однако ожидается, что новогодние торжества могут посетить члены семьи президента.
В 2019 году в новогодней вечеринке клуба Трампа во Флориде приняли участие около 800 человек, входной билет на неё стоил около $1000.
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