Москва, , 00:01 — REGNUM Завершение работ по укладке участка трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 30 декабря в социальной сети Facebook.

«Столько препон ставит Америка на пути этого строительства, чтобы отвоевать газовый рынок, хотя их это не должно касаться. А для нас это дело престижа, впрочем, как и для Европы. Быть потоку-2 или не быть — вот в чем вопрос», — написала Людмила Ч.

Многие комментаторы обрадовались данной новости. Люди считают, что необходимо заканчивать весь проект и утереть, тем самым, нос Америке, которая ставит палки в колёса на пути реализации проекта газопровода.

«Надо заканчивать полностью весь северный поток и запускать его в работу. Пора заканчивать этот американский цирк, чтобы они поняли что в мире существует хоть какая то справедливость», — считает Михаил Р.

Некоторые пользователи отметили, что многократный срыв сроков укладки газопровода говорит об успешной, на данный момент, политике США по недопущению российского газопровода до Европейского рынка.

«Помнится до этого планировали достроить к концу 2019 года, теперь уже конец 2021 года. Не кисло нам планы наши партнеры подвинули», — написал Иван З.

Нашлись и те, кто не сильно обрадовался данной новости. Люди считают, что даже успешное завершение проекта «Северный поток-2» граждане России не заметят позитивных изменений в своей жизни.

«Хорошая новость будет тогда, когда сырьё будет перерабатываться на своих производственных мощностях, на которых будут работать свои кадры», — поделился мнением Сергей Д.

Напомним, 28 декабря Nord Stream 2 завершила работы по укладке участка трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии.