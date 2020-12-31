Рим, , 07:20 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо 30 декабря, в ходе визита в Косово, заявил, что Италия не оставит республику в беде и внесла свой вклад в борьбу Косово с коронавирусом силами итальянского контингента КФОР (миротворческая миссия НАТО в Косово).

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, представитель Итальянской республики также обратился к Европейской комиссии с требованием ускорить закупки вакцины против коронавируса для стран Западных Балкан:

Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии Также как мы требуем от Европейской комиссии ускорить закупки вакцин в пользу итальянских граждан, теперь мы считаем важным и срочным, чтобы Комиссия, помимо уже запланированных инициатив, предприняла новую инициативу специально по закупке вакцин непосредственно для Западных Балкан, для которых эта пандемия стала тяжелым испытанием.

По словам Ди Майо, он уже сообщил о предложении Италии комиссару Евросоюза по расширению и добрососедству Оливеру Вархели.

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