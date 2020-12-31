Рим, 31 декабря 2020, 07:20 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо 30 декабря, в ходе визита в Косово, заявил, что Италия не оставит республику в беде и внесла свой вклад в борьбу Косово с коронавирусом силами итальянского контингента КФОР (миротворческая миссия НАТО в Косово).
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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, представитель Итальянской республики также обратился к Европейской комиссии с требованием ускорить закупки вакцины против коронавируса для стран Западных Балкан:
По словам Ди Майо, он уже сообщил о предложении Италии комиссару Евросоюза по расширению и добрососедству Оливеру Вархели.
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