Ереван, , 22:08 — REGNUM Десять миллионов евро выделены Армении Россией для реализации программ по оказанию индивидуальной финансовой помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, сообщили 30 декабря в пресс-службе армянского правительства.

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Соглашение на эту тему подписали министерства финансов России и Армении 28 декабря. Помощь предоставляется безвозмездно.

Таким образом Россия участвует в «софинансировании реализуемых правительством Армении мероприятий по оказанию содействия находящемуся в Армении вынужденно переселённому из Нагорного Карабаха населению». Напомним, людям, вынужденным из-за войны (27 сентября — 9 ноября 2020 г.) уехать из Нагорного Карабаха в Армению, армянские власти единовременно выделят 68 тысяч драмов, или 132 доллара. В случае, если в Армении у них нет жилья, им также будет выделено 15 тысяч драмов, или 30 долларов.

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