Тирана, , 07:19 — REGNUM Албания выделила 250 тысяч евро на помощь Хорватии, пострадавшей от разрушительных землетрясений 29 и 30 декабря. Новость сообщил премьер-министр Албании Эди Рама на своей странице в социальной сети Twitter. По словам политика, он подписал декрет о выделении помощи «братьям в Хорватии на возрождение Петриньи».

Напомним, чуть более года назад, в ночь с 25 на 26 ноября 2019 года, накануне национального праздника — дня флага — Албания была потрясена двумя землетрясениями, которые привели к гибели 51 человека и оставили без крова тысячи человек.

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В ходе землетрясения магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера в Хорватии погибли семь человек, был нанесен значительный материальный ущерб.

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