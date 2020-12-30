Москва, , 23:02 — REGNUM Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она мечтает проехать через Россию по Транссибирской магистрали, вызвало обсуждение среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение 30 декабря в социальной сети «Facebook».

"Я однажды, будучи в армии, проехал. Шесть дней в общем вагоне. Незабываемо! Особенно Байкал и цветущий багульник», — поделился Юрий Б.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что такое желание Меркель может говорить о том, что Российская Федерация в её глазах сильно выросла как экономически, так и инфраструктурно.

«Государство Российское лучше стало. Молодец, Путин!», — пишет Лилиан М.

Другие предположили, что уровень Транссибирской магистрали пока не позволяет обеспечить полноценный и комфортный отдых для иностранных туристов, тем не менее, граждане призвали руководство страны заняться данным вопросом.

«Были бы умные, такой маршрут можно было забабахать. От иноземцев отбоя не было. Всю страну нельзя обустроить, обустройте вдоль железки», — обращается Валерий О.

Нашлись и те, кто припомнил Меркель высказывание её министра обороны, которая предложила разговаривать с Россией с позиции силы. Граждане уверены, что намерение Меркель является далеко не дружественным.

«Пусть последует совету своего министра и пожёстче с Россией поговорит. Ей и ее соотечественникам опять бесплатно поездку организуют. Сибирь ещё не освоена толком», — написал Дмитрий Я.

Напомним, 28 декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что по-прежнему мечтает проехать по Транссибирской магистрали. Ранее она уже рассказывала об этой своей мечте.