Приштина, , 06:28 — REGNUM Демократическая лига Косово (ЛДК) 30 декабря официально сообщила о назначении Авдуллы Хоти своим кандидатом на пост премьер-министра Косово на предстоящих парламентских выборов. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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В настоящее время Хоти занимает пост и.о. премьер-министра Косово после объявления 61-го голоса в поддержку его правительства незаконным Конституционным судом Косово. Правительство Авдуллы Хоти приступило к исполнению полномочий 4 июня и было объявлено Конституционным судом незаконным 21 декабря.

О выставлении кандидатуры Хоти на пост премьер-министра сообщил сам глава ЛДК Иса Мустафа.

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Ранее в ИА REGNUM сообщалось, что о проведении выборов постановил Конституционный суд Косово, однако и.о. президента Вьоса Османи еще не назначила дату выборов.

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