Скопье, , 06:25 — REGNUM В министерстве иностранных дел Северной Македонии 30 декабря сообщили, что страна получит первую партию вакцины от коронавируса Pfizer в феврале 2021 года.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, соглашение с компанией было подписано 30 декабря, во второй половине дня, однако объем партии еще не установлен. В дальнейшем партии вакцины прибудут в страну в марте и апреле.

Министерство здравоохранения Северной Македонии продолжает вести переговоры об обеспечении поставок вакцины как с отдельными странами Евросоюза, так и в рамках механизма COVAX. Напомним, Болгария уже пообещала передать Северной Македонии часть своих вакцин.

Холодильники для хранения вакцин прибудут в январе, что будет означать завершение подготовки к всеобщей вакцинации. Тем не менее, социологические опросы показывают, что свыше 60% населения страны не верит в готовность системы здравоохранения Северной Македонии к проведению вакцинации населения.

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