Аден, Йемен, , 21:43 — REGNUM Об уничтожении силами так называемой антитеррористической коалиции принадлежащего хуситам беспилотника в городе Адене (Йемен) сообщает 30 декабря Sky News Arabia.

Отмечается, что силы коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сбили беспилотник, который был нацелен на правительственный дворец в Адене. Сбитый аппарат принадлежал хуситам из движения «Ансар Алла».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Адене 30 декабря прогремели взрывы: сначала в аэропорту, а затем — у правительственного дворца «Эль-Маашик». В обоих случаях атака велась рядом с местом нахождения группы высокопоставленных лиц Йемена.

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