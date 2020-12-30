Екатеринбург, , 23:58 — REGNUM Штурм представителями силовых структур Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область), который «захватил» бывший схимонах Сергий, вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 30 декабря в социальной сети Facebook.

«Что-то такое мы по истории проходили. Раскол, царские войска, штурмующие скиты. История развивается по спирали?», — задаётся вопросом Елена Н

Многие комментаторы пришли к мнению, что большое количество силовиков не требовалось для того, чтобы задержать скандального экс-схиигумена. Граждане считают, что поселенцы монастыря не имели ни оружия, ни намерения причинить кому-либо вред.

«И сколько тонн оружия было изъято у этих православных экстремистов?», — пишет Станислав Ц.

Ряд пользователей выразил своё несогласие с тем, что в религиозные дела вмешались представители силовых структур. Граждане призвали оставить монастырь в покое и дать им возможность самим разобраться в ситуации.

«Так у нас церковь отделена от государства или нет? Пусть в РПЦ сами разбираются», — поделился своим мнением Рустам Л.

Нашлись и те, кто привёл в пример зарубежный опыт, который напоминает подобный инцидент в Свердловской области.

«Думаете, светская Европа не штурмует монастыри еретиков? Как бы не так. Даже на святой горе Афон, где нет РПЦ, ФСБ и прочих «страшилок», которая живёт по своим законам и даже имеет свою отдельную от остальной Греции визу. И в 2013 и в уходящем 2020 году греческая полиция штурмовала Старый Эсфигмена — монастырь захваченный раскольниками. Знакомьтесь с практикой цивилизованной Европы», — написал Гоша Б.

Напомним, 29 декабря представители силовых структур произвели штурм Среднеуральского женского монастыря, который «захватил» бывший схимонах Сергий.