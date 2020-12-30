Бишкек, , 21:23 — REGNUM Киргизское правительство благодарно российским властям за $20 млн (1,47 млрд рублей), предоставленные для оказания поддержки бюджету республики. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Артем Новиков на встрече с послом России Николаем Удовиченко.

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Также и. о. главы правительства Киргизии обратился к российским властям с просьбой разрешить киргизскими авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы в Россию.

При этом Новиков пообещал, что киргизская сторона будет перевозить авиапассажиров только при наличии оснований на въезд в Россию — согласно распоряжению российского правительства и с обязательным соблюдением требований о наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции.